Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKunci Coin (KUNCI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Kunci Coin (KUNCI) Informacija

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

Oficiali svetainė:
https://kuncicoin.com/
Baltoji knyga:
https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Kunci Coin (KUNCI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.90K
Bendra pasiūla:
$ 4.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.77M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 979.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.932116
Visų laikų minimumas:
$ 0.00012232
Dabartinė kaina:
$ 0.00024487
Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kunci Coin (KUNCI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KUNCI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KUNCI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KUNCI tokenomiką, galite peržiūrėti KUNCI tokeno kainą realiuoju laiku!

KUNCI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KUNCI? Mūsų KUNCI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.