KumaDex Token logotipas

KumaDex Token kaina (DKUMA)

Neįtraukta į sąrašą

1 DKUMA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.20%1D
mexc
USD
KumaDex Token (DKUMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:47:17(UTC+8)

KumaDex Token (DKUMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00452426
$ 0.00452426$ 0.00452426

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.23%

-9.22%

-9.22%

KumaDex Token (DKUMA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DKUMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DKUMA kaina yra $ 0.00452426, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DKUMA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KumaDex Token (DKUMA) rinkos informacija

$ 40.98K
$ 40.98K$ 40.98K

--
----

$ 64.99K
$ 64.99K$ 64.99K

735.55M
735.55M 735.55M

1,166,481,857.5804746
1,166,481,857.5804746 1,166,481,857.5804746

Dabartinė KumaDex Token rinkos kapitalizacija yra $ 40.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DKUMA apyvartoje yra 735.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 1166481857.5804746. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.99K

KumaDex Token (DKUMA) kainos istorija USD

Šiandienos KumaDex Token kainos pokytis į USD: $ 0.
KumaDex Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KumaDex Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KumaDex Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.23%
30 dienų$ 0-18.65%
60 dienų$ 0-14.59%
90 dienų$ 0--

Kas yra KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

KumaDex Token (DKUMA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KumaDex Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KumaDex Token (DKUMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KumaDex Token (DKUMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KumaDex Token prognozes.

Peržiūrėkite KumaDex Token kainos prognozę dabar!

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomika

Supratimas apie KumaDex Token (DKUMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DKUMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KumaDex Token (DKUMA)

Kiek KumaDex Token(DKUMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DKUMA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DKUMA į USD kaina?
Dabartinė DKUMA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KumaDex Token rinkos kapitalizacija?
DKUMA rinkos kapitalizacija yra $ 40.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DKUMA apyvartoje?
DKUMA apyvartoje yra 735.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DKUMA kaina?
DKUMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00452426USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DKUMA kaina?
DKUMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DKUMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DKUMA yra --USD.
Ar DKUMA kaina šiais metais kils?
DKUMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DKUMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.