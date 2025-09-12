Daugiau apie KUMA

Kuma World kaina (KUMA)

1 KUMA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.20%1D
Kuma World (KUMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:11:24(UTC+8)

Kuma World (KUMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+1.34%

+8.43%

+8.43%

Kuma World (KUMA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KUMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KUMA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KUMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kuma World (KUMA) rinkos informacija

$ 238.77K
$ 238.77K$ 238.77K

--
----

$ 347.05K
$ 347.05K$ 347.05K

687.98B
687.98B 687.98B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Dabartinė Kuma World rinkos kapitalizacija yra $ 238.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KUMA apyvartoje yra 687.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 347.05K

Kuma World (KUMA) kainos istorija USD

Šiandienos Kuma World kainos pokytis į USD: $ 0.
Kuma World 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kuma World 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kuma World 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.34%
30 dienų$ 0+8.94%
60 dienų$ 0+21.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kuma World (KUMA)

Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kuma World (KUMA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Kuma World kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kuma World (KUMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kuma World (KUMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kuma World prognozes.

Peržiūrėkite Kuma World kainos prognozę dabar!

KUMA į vietos valiutas

Kuma World (KUMA) Tokenomika

Supratimas apie Kuma World (KUMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KUMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kuma World (KUMA)

Kiek Kuma World(KUMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KUMA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KUMA į USD kaina?
Dabartinė KUMA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kuma World rinkos kapitalizacija?
KUMA rinkos kapitalizacija yra $ 238.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KUMA apyvartoje?
KUMA apyvartoje yra 687.98BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KUMA kaina?
KUMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KUMA kaina?
KUMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KUMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KUMA yra --USD.
Ar KUMA kaina šiais metais kils?
KUMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KUMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:11:24(UTC+8)

