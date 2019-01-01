Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKroak on Kaspa (KROAK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Kroak on Kaspa (KROAK) Informacija

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

Oficiali svetainė:
https://www.kroakonkaspa.com/

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Kroak on Kaspa (KROAK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 422.03K
Bendra pasiūla:
$ 690.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 690.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 422.03K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00371105
Visų laikų minimumas:
$ 0.00014012
Dabartinė kaina:
$ 0.00061315
Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kroak on Kaspa (KROAK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KROAK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KROAK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KROAK tokenomiką, galite peržiūrėti KROAK tokeno kainą realiuoju laiku!

KROAK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KROAK? Mūsų KROAK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

