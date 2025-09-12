Kotaro kaina (KOTARO)
Kotaro (KOTARO) realiojo laiko kaina yra $0.00007195. Per pastarąsias 24 valandas KOTARO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007152 iki aukščiausios $ 0.00007294 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOTARO kaina yra $ 0.031421, o žemiausia – $ 0.00003917.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOTARO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kotaro rinkos kapitalizacija yra $ 71.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KOTARO apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999771519.110274. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.93K
Šiandienos Kotaro kainos pokytis į USD: $ 0.
Kotaro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000190271.
Kotaro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000194390.
Kotaro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000022667244076145326.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.65%
|30 dienų
|$ +0.0000190271
|+26.44%
|60 dienų
|$ +0.0000194390
|+27.02%
|90 dienų
|$ +0.000022667244076145326
|+45.99%
Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he’s become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you’re looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Kotaro (KOTARO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kotaro (KOTARO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kotaro prognozes.
Peržiūrėkite Kotaro kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Kotaro (KOTARO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOTAROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.