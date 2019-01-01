Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomika

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKolwaii by Virtuals (VIBES), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Kolwaii by Virtuals (VIBES) Informacija

Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols.

She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing.

On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.

Oficiali svetainė:
https://www.kolwaii.com
Baltoji knyga:
https://docs.kolwaii.com/

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 555.70K
$ 555.70K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 555.70K
$ 555.70K
Visų laikų rekordas:
$ 0.02029524
$ 0.02029524
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00055548
$ 0.00055548

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VIBES tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VIBES tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VIBES tokenomiką, galite peržiūrėti VIBES tokeno kainą realiuoju laiku!

VIBES kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VIBES? Mūsų VIBES kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.