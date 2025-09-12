Daugiau apie VIBES

Kolwaii by Virtuals kaina (VIBES)

Neįtraukta į sąrašą

1 VIBES į USD – tiesioginė kaina:

$0.00052279
$0.00052279$0.00052279
-5.20%1D
mexc
USD
Kolwaii by Virtuals (VIBES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:44:05(UTC+8)

Kolwaii by Virtuals (VIBES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00052656
$ 0.00052656$ 0.00052656
24 val. žemiausia
$ 0.00055696
$ 0.00055696$ 0.00055696
24 val. aukščiausia

$ 0.00052656
$ 0.00052656$ 0.00052656

$ 0.00055696
$ 0.00055696$ 0.00055696

$ 0.02029524
$ 0.02029524$ 0.02029524

$ 0.0000087
$ 0.0000087$ 0.0000087

-1.85%

-5.24%

+4.83%

+4.83%

Kolwaii by Virtuals (VIBES) realiojo laiko kaina yra $0.00052279. Per pastarąsias 24 valandas VIBES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00052656 iki aukščiausios $ 0.00055696 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIBES kaina yra $ 0.02029524, o žemiausia – $ 0.0000087.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIBES per pastarąją valandą pasikeitė -1.85%, per 24 valandas – -5.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) rinkos informacija

$ 538.80K
$ 538.80K$ 538.80K

--
----

$ 538.80K
$ 538.80K$ 538.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Kolwaii by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 538.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VIBES apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 538.80K

Kolwaii by Virtuals (VIBES) kainos istorija USD

Šiandienos Kolwaii by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Kolwaii by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001240384.
Kolwaii by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002395258.
Kolwaii by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005592092130862187.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.24%
30 dienų$ -0.0001240384-23.72%
60 dienų$ -0.0002395258-45.81%
90 dienų$ -0.0005592092130862187-51.68%

Kas yra Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Kolwaii by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kolwaii by Virtuals (VIBES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kolwaii by Virtuals (VIBES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kolwaii by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Kolwaii by Virtuals kainos prognozę dabar!

VIBES į vietos valiutas

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomika

Supratimas apie Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIBESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Kiek Kolwaii by Virtuals(VIBES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIBES kaina USD valiuta yra 0.00052279USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIBES į USD kaina?
Dabartinė VIBES kaina USD valiuta yra $ 0.00052279. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kolwaii by Virtuals rinkos kapitalizacija?
VIBES rinkos kapitalizacija yra $ 538.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIBES apyvartoje?
VIBES apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIBES kaina?
VIBES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02029524USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIBES kaina?
VIBES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000087USD.
Kokia yra VIBES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIBES yra --USD.
Ar VIBES kaina šiais metais kils?
VIBES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIBES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
