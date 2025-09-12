Daugiau apie $KOKU

Koku The Shikoku kaina ($KOKU)

Neįtraukta į sąrašą

$0.00012233
-5.80%1D
Koku The Shikoku ($KOKU) kainos grafikas realiu laiku
Koku The Shikoku ($KOKU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0114239
$ 0.0114239$ 0.0114239

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-5.86%

-7.93%

-7.93%

Koku The Shikoku ($KOKU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $KOKU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $KOKU kaina yra $ 0.0114239, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $KOKU per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -5.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Koku The Shikoku ($KOKU) rinkos informacija

$ 122.33K
$ 122.33K$ 122.33K

--
----

$ 122.33K
$ 122.33K$ 122.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Koku The Shikoku rinkos kapitalizacija yra $ 122.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $KOKU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 122.33K

Koku The Shikoku ($KOKU) kainos istorija USD

Šiandienos Koku The Shikoku kainos pokytis į USD: $ 0.
Koku The Shikoku 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Koku The Shikoku 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Koku The Shikoku 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.86%
30 dienų$ 0-4.20%
60 dienų$ 0-12.02%
90 dienų$ 0--

Kas yra Koku The Shikoku ($KOKU)

Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.

Koku The Shikoku ($KOKU) išteklius

Koku The Shikoku kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Koku The Shikoku ($KOKU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Koku The Shikoku ($KOKU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Koku The Shikoku prognozes.

Peržiūrėkite Koku The Shikoku kainos prognozę dabar!

$KOKU į vietos valiutas

Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomika

Supratimas apie Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $KOKUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Koku The Shikoku ($KOKU)

Kiek Koku The Shikoku($KOKU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $KOKU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $KOKU į USD kaina?
Dabartinė $KOKU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Koku The Shikoku rinkos kapitalizacija?
$KOKU rinkos kapitalizacija yra $ 122.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $KOKU apyvartoje?
$KOKU apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $KOKU kaina?
$KOKU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0114239USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $KOKU kaina?
$KOKU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $KOKU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $KOKU yra --USD.
Ar $KOKU kaina šiais metais kils?
$KOKU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $KOKU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Koku The Shikoku ($KOKU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.