Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you!
Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KOGIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KOGIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KOGIN tokenomiką, galite peržiūrėti KOGIN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.