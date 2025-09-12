Daugiau apie KOBA

KOBA kaina (KOBA)

Neįtraukta į sąrašą

1 KOBA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.80%1D
KOBA (KOBA) kainos grafikas realiu laiku
KOBA (KOBA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-0.89%

-1.88%

-1.88%

KOBA (KOBA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KOBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOBA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOBA per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KOBA (KOBA) rinkos informacija

$ 84.18K
$ 84.18K$ 84.18K

--
----

$ 84.18K
$ 84.18K$ 84.18K

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Dabartinė KOBA rinkos kapitalizacija yra $ 84.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KOBA apyvartoje yra 28.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 28700000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.18K

KOBA (KOBA) kainos istorija USD

Šiandienos KOBA kainos pokytis į USD: $ 0.
KOBA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KOBA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KOBA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.89%
30 dienų$ 0+33.08%
60 dienų$ 0-34.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra KOBA (KOBA)

Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."

KOBA (KOBA) išteklius

KOBA (KOBA) išteklius

Oficiali svetainė

KOBA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KOBA (KOBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KOBA (KOBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KOBA prognozes.

Peržiūrėkite KOBA kainos prognozę dabar!

KOBA į vietos valiutas

KOBA (KOBA) Tokenomika

Supratimas apie KOBA (KOBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KOBA (KOBA)

Kiek KOBA(KOBA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KOBA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KOBA į USD kaina?
Dabartinė KOBA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KOBA rinkos kapitalizacija?
KOBA rinkos kapitalizacija yra $ 84.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KOBA apyvartoje?
KOBA apyvartoje yra 28.70BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KOBA kaina?
KOBA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KOBA kaina?
KOBA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KOBA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KOBA yra --USD.
Ar KOBA kaina šiais metais kils?
KOBA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KOBA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.