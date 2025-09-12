KOBA kaina (KOBA)
KOBA (KOBA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KOBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOBA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOBA per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė KOBA rinkos kapitalizacija yra $ 84.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KOBA apyvartoje yra 28.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 28700000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.18K
Šiandienos KOBA kainos pokytis į USD: $ 0.
KOBA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KOBA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KOBA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.89%
|30 dienų
|$ 0
|+33.08%
|60 dienų
|$ 0
|-34.95%
|90 dienų
|$ 0
|--
Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."
