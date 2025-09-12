Daugiau apie KFT

Knit Finance logotipas

Knit Finance kaina (KFT)

Neįtraukta į sąrašą

1 KFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00304556
+4.10%1D
USD
Knit Finance (KFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:31:29(UTC+8)

Knit Finance (KFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00292226
24 val. žemiausia
$ 0.00315861
24 val. aukščiausia

$ 0.00292226
$ 0.00315861
$ 3.33
$ 0.0018445
-0.12%

+4.13%

-2.13%

-2.13%

Knit Finance (KFT) realiojo laiko kaina yra $0.00304556. Per pastarąsias 24 valandas KFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00292226 iki aukščiausios $ 0.00315861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KFT kaina yra $ 3.33, o žemiausia – $ 0.0018445.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +4.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Knit Finance (KFT) rinkos informacija

$ 155.12K
--
$ 304.55K
50.93M
100,000,000.0
Dabartinė Knit Finance rinkos kapitalizacija yra $ 155.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KFT apyvartoje yra 50.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 304.55K

Knit Finance (KFT) kainos istorija USD

Šiandienos Knit Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00012093.
Knit Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002456317.
Knit Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002174334.
Knit Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000460670178636316.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00012093+4.13%
30 dienų$ -0.0002456317-8.06%
60 dienų$ -0.0002174334-7.13%
90 dienų$ -0.000460670178636316-13.13%

Kas yra Knit Finance (KFT)

Knit Finance (KFT) išteklius

Oficiali svetainė

Knit Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Knit Finance (KFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Knit Finance (KFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Knit Finance prognozes.

Peržiūrėkite Knit Finance kainos prognozę dabar!

KFT į vietos valiutas

Knit Finance (KFT) Tokenomika

Supratimas apie Knit Finance (KFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Knit Finance (KFT)

Kiek Knit Finance(KFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KFT kaina USD valiuta yra 0.00304556USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KFT į USD kaina?
Dabartinė KFT kaina USD valiuta yra $ 0.00304556. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Knit Finance rinkos kapitalizacija?
KFT rinkos kapitalizacija yra $ 155.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KFT apyvartoje?
KFT apyvartoje yra 50.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KFT kaina?
KFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.33USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KFT kaina?
KFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0018445USD.
Kokia yra KFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KFT yra --USD.
Ar KFT kaina šiais metais kils?
KFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
