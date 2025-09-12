Daugiau apie KLEE

KleeKai logotipas

KleeKai kaina (KLEE)

Neįtraukta į sąrašą

1 KLEE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.80%1D
USD
KleeKai (KLEE) kainos grafikas realiu laiku
KleeKai (KLEE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-1.81%

-9.73%

-9.73%

KleeKai (KLEE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KLEE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KLEE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KLEE per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KleeKai (KLEE) rinkos informacija

$ 380.20K
$ 380.20K$ 380.20K

--
----

$ 380.20K
$ 380.20K$ 380.20K

100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Dabartinė KleeKai rinkos kapitalizacija yra $ 380.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KLEE apyvartoje yra 100,000.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 380.20K

KleeKai (KLEE) kainos istorija USD

Šiandienos KleeKai kainos pokytis į USD: $ 0.
KleeKai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KleeKai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KleeKai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.81%
30 dienų$ 0-28.04%
60 dienų$ 0+2.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra KleeKai (KLEE)

KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming!

KleeKai (KLEE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KleeKai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KleeKai (KLEE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KleeKai (KLEE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KleeKai prognozes.

Peržiūrėkite KleeKai kainos prognozę dabar!

KLEE į vietos valiutas

KleeKai (KLEE) Tokenomika

Supratimas apie KleeKai (KLEE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KLEEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KleeKai (KLEE)

Kiek KleeKai(KLEE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KLEE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KLEE į USD kaina?
Dabartinė KLEE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KleeKai rinkos kapitalizacija?
KLEE rinkos kapitalizacija yra $ 380.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KLEE apyvartoje?
KLEE apyvartoje yra 100,000.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KLEE kaina?
KLEE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KLEE kaina?
KLEE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KLEE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KLEE yra --USD.
Ar KLEE kaina šiais metais kils?
KLEE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KLEE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
