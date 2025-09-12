KleeKai kaina (KLEE)
KleeKai (KLEE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KLEE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KLEE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KLEE per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė KleeKai rinkos kapitalizacija yra $ 380.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KLEE apyvartoje yra 100,000.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 380.20K
Šiandienos KleeKai kainos pokytis į USD: $ 0.
KleeKai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KleeKai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KleeKai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.81%
|30 dienų
|$ 0
|-28.04%
|60 dienų
|$ 0
|+2.49%
|90 dienų
|$ 0
|--
KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming!
Supratimas apie KleeKai (KLEE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KLEEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
