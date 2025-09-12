Daugiau apie KDAI

Klaytn Dai logotipas

Klaytn Dai kaina (KDAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 KDAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.089215
$0.089215$0.089215
-0.30%1D
mexc
USD
Klaytn Dai (KDAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:58(UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08863
$ 0.08863$ 0.08863
24 val. žemiausia
$ 0.090664
$ 0.090664$ 0.090664
24 val. aukščiausia

$ 0.08863
$ 0.08863$ 0.08863

$ 0.090664
$ 0.090664$ 0.090664

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561

+0.43%

-0.36%

+1.79%

+1.79%

Klaytn Dai (KDAI) realiojo laiko kaina yra $0.089215. Per pastarąsias 24 valandas KDAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08863 iki aukščiausios $ 0.090664 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KDAI kaina yra $ 1.92, o žemiausia – $ 0.078561.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KDAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Klaytn Dai (KDAI) rinkos informacija

$ 923.94K
$ 923.94K$ 923.94K

--
----

$ 923.94K
$ 923.94K$ 923.94K

10.36M
10.36M 10.36M

10,356,313.91829859
10,356,313.91829859 10,356,313.91829859

Dabartinė Klaytn Dai rinkos kapitalizacija yra $ 923.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KDAI apyvartoje yra 10.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 10356313.91829859. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 923.94K

Klaytn Dai (KDAI) kainos istorija USD

Šiandienos Klaytn Dai kainos pokytis į USD: $ -0.00032748147353577.
Klaytn Dai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016629229.
Klaytn Dai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0085639262.
Klaytn Dai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01759377018260719.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00032748147353577-0.36%
30 dienų$ +0.0016629229+1.86%
60 dienų$ -0.0085639262-9.59%
90 dienų$ -0.01759377018260719-16.47%

Kas yra Klaytn Dai (KDAI)

Klaytn Dai (KDAI) išteklius

Oficiali svetainė

Klaytn Dai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Klaytn Dai (KDAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Klaytn Dai (KDAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Klaytn Dai prognozes.

Peržiūrėkite Klaytn Dai kainos prognozę dabar!

KDAI į vietos valiutas

Klaytn Dai (KDAI) Tokenomika

Supratimas apie Klaytn Dai (KDAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KDAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Klaytn Dai (KDAI)

Kiek Klaytn Dai(KDAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KDAI kaina USD valiuta yra 0.089215USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KDAI į USD kaina?
Dabartinė KDAI kaina USD valiuta yra $ 0.089215. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Klaytn Dai rinkos kapitalizacija?
KDAI rinkos kapitalizacija yra $ 923.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KDAI apyvartoje?
KDAI apyvartoje yra 10.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KDAI kaina?
KDAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.92USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KDAI kaina?
KDAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.078561USD.
Kokia yra KDAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KDAI yra --USD.
Ar KDAI kaina šiais metais kils?
KDAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KDAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:58(UTC+8)

