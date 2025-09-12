Daugiau apie KITE

KITE Kainos informacija

KITE Baltoji knyga

KITE Oficiali svetainė

KITE Tokenomika

KITE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kite logotipas

Kite kaina (KITE)

Neįtraukta į sąrašą

1 KITE į USD – tiesioginė kaina:

$1.3
$1.3$1.3
+4.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kite (KITE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:48(UTC+8)

Kite (KITE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24 val. žemiausia
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 val. aukščiausia

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 33.73
$ 33.73$ 33.73

$ 0.836989
$ 0.836989$ 0.836989

+0.14%

+4.47%

-4.84%

-4.84%

Kite (KITE) realiojo laiko kaina yra $1.3. Per pastarąsias 24 valandas KITE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.24 iki aukščiausios $ 1.35 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KITE kaina yra $ 33.73, o žemiausia – $ 0.836989.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KITE per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +4.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kite (KITE) rinkos informacija

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

844.28K
844.28K 844.28K

854,764.94
854,764.94 854,764.94

Dabartinė Kite rinkos kapitalizacija yra $ 1.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KITE apyvartoje yra 844.28K vienetų, o bendras kiekis siekia 854764.94. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M

Kite (KITE) kainos istorija USD

Šiandienos Kite kainos pokytis į USD: $ +0.055541.
Kite 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3057022800.
Kite 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4356641900.
Kite 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.053099398540556.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.055541+4.47%
30 dienų$ -0.3057022800-23.51%
60 dienų$ -0.4356641900-33.51%
90 dienų$ +0.053099398540556+4.26%

Kas yra Kite (KITE)

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kite (KITE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Kite kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kite (KITE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kite (KITE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kite prognozes.

Peržiūrėkite Kite kainos prognozę dabar!

KITE į vietos valiutas

Kite (KITE) Tokenomika

Supratimas apie Kite (KITE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KITEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kite (KITE)

Kiek Kite(KITE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KITE kaina USD valiuta yra 1.3USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KITE į USD kaina?
Dabartinė KITE kaina USD valiuta yra $ 1.3. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kite rinkos kapitalizacija?
KITE rinkos kapitalizacija yra $ 1.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KITE apyvartoje?
KITE apyvartoje yra 844.28KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KITE kaina?
KITE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.73USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KITE kaina?
KITE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.836989USD.
Kokia yra KITE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KITE yra --USD.
Ar KITE kaina šiais metais kils?
KITE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KITE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:48(UTC+8)

Kite (KITE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.