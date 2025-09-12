Daugiau apie KIRA

Kira the Injective Cat logotipas

Kira the Injective Cat kaina (KIRA)

Neįtraukta į sąrašą

1 KIRA į USD – tiesioginė kaina:

+1.40%1D
USD
Kira the Injective Cat (KIRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:57:48(UTC+8)

Kira the Injective Cat (KIRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000534
24 val. žemiausia
$ 0.00000568
24 val. aukščiausia

$ 0.00000534
$ 0.00000568
$ 0.00027244
$ 0.00000347
+0.25%

+1.23%

+19.54%

+19.54%

Kira the Injective Cat (KIRA) realiojo laiko kaina yra $0.00000565. Per pastarąsias 24 valandas KIRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000534 iki aukščiausios $ 0.00000568 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIRA kaina yra $ 0.00027244, o žemiausia – $ 0.00000347.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kira the Injective Cat (KIRA) rinkos informacija

$ 389.90K
--
$ 389.90K
69.00B
69,000,000,000.0
Dabartinė Kira the Injective Cat rinkos kapitalizacija yra $ 389.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KIRA apyvartoje yra 69.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 69000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 389.90K

Kira the Injective Cat (KIRA) kainos istorija USD

Šiandienos Kira the Injective Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Kira the Injective Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009708.
Kira the Injective Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000016578.
Kira the Injective Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000204257712640006.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.23%
30 dienų$ -0.0000009708-17.18%
60 dienų$ -0.0000016578-29.34%
90 dienų$ -0.00000204257712640006-26.55%

Kas yra Kira the Injective Cat (KIRA)

Kira is Injective's Favorite Cat

Kira the Injective Cat (KIRA) išteklius

Oficiali svetainė

Kira the Injective Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kira the Injective Cat (KIRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kira the Injective Cat (KIRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kira the Injective Cat prognozes.

Peržiūrėkite Kira the Injective Cat kainos prognozę dabar!

KIRA į vietos valiutas

Kira the Injective Cat (KIRA) Tokenomika

Supratimas apie Kira the Injective Cat (KIRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kira the Injective Cat (KIRA)

Kiek Kira the Injective Cat(KIRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIRA kaina USD valiuta yra 0.00000565USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIRA į USD kaina?
Dabartinė KIRA kaina USD valiuta yra $ 0.00000565. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kira the Injective Cat rinkos kapitalizacija?
KIRA rinkos kapitalizacija yra $ 389.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIRA apyvartoje?
KIRA apyvartoje yra 69.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIRA kaina?
KIRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00027244USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIRA kaina?
KIRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000347USD.
Kokia yra KIRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIRA yra --USD.
Ar KIRA kaina šiais metais kils?
KIRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:57:48(UTC+8)

