KINO logotipas

KINO kaina (KINO)

Neįtraukta į sąrašą

1 KINO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00023625
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KINO (KINO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:46:01(UTC+8)

KINO (KINO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.50%

+0.29%

-20.35%

-20.35%

KINO (KINO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KINO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KINO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KINO per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KINO (KINO) rinkos informacija

$ 235.11K
--
$ 235.11K
991.16M
991,157,415.7547939
Dabartinė KINO rinkos kapitalizacija yra $ 235.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KINO apyvartoje yra 991.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 991157415.7547939. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 235.11K

KINO (KINO) kainos istorija USD

Šiandienos KINO kainos pokytis į USD: $ 0.
KINO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KINO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KINO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.29%
30 dienų$ 0-35.06%
60 dienų$ 0+228.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra KINO (KINO)

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KINO (KINO) išteklius

Oficiali svetainė

KINO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KINO (KINO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KINO (KINO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KINO prognozes.

Peržiūrėkite KINO kainos prognozę dabar!

KINO į vietos valiutas

KINO (KINO) Tokenomika

Supratimas apie KINO (KINO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KINOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KINO (KINO)

Kiek KINO(KINO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KINO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KINO į USD kaina?
Dabartinė KINO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KINO rinkos kapitalizacija?
KINO rinkos kapitalizacija yra $ 235.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KINO apyvartoje?
KINO apyvartoje yra 991.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KINO kaina?
KINO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KINO kaina?
KINO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KINO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KINO yra --USD.
Ar KINO kaina šiais metais kils?
KINO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KINO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:46:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.