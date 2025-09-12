Daugiau apie NEBO

Kinetic Kollective kaina (NEBO)

Neįtraukta į sąrašą

1 NEBO į USD – tiesioginė kaina:

$0.839768
$0.839768
+0.60%1D
USD
Kinetic Kollective (NEBO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:27(UTC+8)

Kinetic Kollective (NEBO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.820594
$ 0.820594
24 val. žemiausia
$ 0.848395
$ 0.848395
24 val. aukščiausia

$ 0.820594
$ 0.820594

$ 0.848395
$ 0.848395

$ 35.29
$ 35.29

$ 0.385171
$ 0.385171

+0.03%

+0.65%

-3.90%

-3.90%

Kinetic Kollective (NEBO) realiojo laiko kaina yra $0.839768. Per pastarąsias 24 valandas NEBO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.820594 iki aukščiausios $ 0.848395 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEBO kaina yra $ 35.29, o žemiausia – $ 0.385171.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEBO per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kinetic Kollective (NEBO) rinkos informacija

$ 1.00M
$ 1.00M

--
--

$ 1.89M
$ 1.89M

1.19M
1.19M

2,250,000.0
2,250,000.0

Dabartinė Kinetic Kollective rinkos kapitalizacija yra $ 1.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEBO apyvartoje yra 1.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 2250000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.89M

Kinetic Kollective (NEBO) kainos istorija USD

Šiandienos Kinetic Kollective kainos pokytis į USD: $ +0.00538408.
Kinetic Kollective 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0663373891.
Kinetic Kollective 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2254308489.
Kinetic Kollective 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00538408+0.65%
30 dienų$ -0.0663373891-7.89%
60 dienų$ +0.2254308489+26.84%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kinetic Kollective (NEBO)

Kinetic Kollective (NEBO) išteklius

Oficiali svetainė

Kinetic Kollective kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kinetic Kollective (NEBO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kinetic Kollective (NEBO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kinetic Kollective prognozes.

Peržiūrėkite Kinetic Kollective kainos prognozę dabar!

NEBO į vietos valiutas

Kinetic Kollective (NEBO) Tokenomika

Supratimas apie Kinetic Kollective (NEBO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEBOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kinetic Kollective (NEBO)

Kiek Kinetic Kollective(NEBO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEBO kaina USD valiuta yra 0.839768USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEBO į USD kaina?
Dabartinė NEBO kaina USD valiuta yra $ 0.839768. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kinetic Kollective rinkos kapitalizacija?
NEBO rinkos kapitalizacija yra $ 1.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEBO apyvartoje?
NEBO apyvartoje yra 1.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEBO kaina?
NEBO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 35.29USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEBO kaina?
NEBO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.385171USD.
Kokia yra NEBO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEBO yra --USD.
Ar NEBO kaina šiais metais kils?
NEBO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEBO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:27(UTC+8)

