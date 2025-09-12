Daugiau apie KWL

KEWL EXCHANGE logotipas

KEWL EXCHANGE kaina (KWL)

Neįtraukta į sąrašą

1 KWL į USD – tiesioginė kaina:

$0.725741
$0.725741$0.725741
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KEWL EXCHANGE (KWL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:45:31(UTC+8)

KEWL EXCHANGE (KWL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 10.95
$ 10.95$ 10.95

$ 0.275865
$ 0.275865$ 0.275865

--

--

0.00%

0.00%

KEWL EXCHANGE (KWL) realiojo laiko kaina yra $0.725741. Per pastarąsias 24 valandas KWL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KWL kaina yra $ 10.95, o žemiausia – $ 0.275865.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KWL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KEWL EXCHANGE (KWL) rinkos informacija

$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K

--
----

$ 20.13K
$ 20.13K$ 20.13K

27.74K
27.74K 27.74K

27,739.80854310788
27,739.80854310788 27,739.80854310788

Dabartinė KEWL EXCHANGE rinkos kapitalizacija yra $ 36.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KWL apyvartoje yra 27.74K vienetų, o bendras kiekis siekia 27739.80854310788. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.13K

KEWL EXCHANGE (KWL) kainos istorija USD

Šiandienos KEWL EXCHANGE kainos pokytis į USD: $ 0.
KEWL EXCHANGE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019981826.
KEWL EXCHANGE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1189082358.
KEWL EXCHANGE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0019981826-0.27%
60 dienų$ -0.1189082358-16.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra KEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KEWL EXCHANGE (KWL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KEWL EXCHANGE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KEWL EXCHANGE (KWL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KEWL EXCHANGE (KWL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KEWL EXCHANGE prognozes.

Peržiūrėkite KEWL EXCHANGE kainos prognozę dabar!

KWL į vietos valiutas

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomika

Supratimas apie KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KWLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KEWL EXCHANGE (KWL)

Kiek KEWL EXCHANGE(KWL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KWL kaina USD valiuta yra 0.725741USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KWL į USD kaina?
Dabartinė KWL kaina USD valiuta yra $ 0.725741. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KEWL EXCHANGE rinkos kapitalizacija?
KWL rinkos kapitalizacija yra $ 36.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KWL apyvartoje?
KWL apyvartoje yra 27.74KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KWL kaina?
KWL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.95USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KWL kaina?
KWL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.275865USD.
Kokia yra KWL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KWL yra --USD.
Ar KWL kaina šiais metais kils?
KWL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KWL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.