Ketnipz logotipas

Ketnipz kaina (NIPZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 NIPZ į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.80%1D
mexc
USD
Ketnipz (NIPZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:09:15(UTC+8)

Ketnipz (NIPZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000669
$ 0.00000669$ 0.00000669
24 val. žemiausia
$ 0.00000706
$ 0.00000706$ 0.00000706
24 val. aukščiausia

$ 0.00000669
$ 0.00000669$ 0.00000669

$ 0.00000706
$ 0.00000706$ 0.00000706

$ 0.00022772
$ 0.00022772$ 0.00022772

$ 0.00000389
$ 0.00000389$ 0.00000389

-0.15%

+4.84%

+16.46%

+16.46%

Ketnipz (NIPZ) realiojo laiko kaina yra $0.00000705. Per pastarąsias 24 valandas NIPZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000669 iki aukščiausios $ 0.00000706 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIPZ kaina yra $ 0.00022772, o žemiausia – $ 0.00000389.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIPZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +4.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ketnipz (NIPZ) rinkos informacija

$ 7.03K
$ 7.03K$ 7.03K

--
----

$ 7.03K
$ 7.03K$ 7.03K

997.20M
997.20M 997.20M

997,195,329.75721
997,195,329.75721 997,195,329.75721

Dabartinė Ketnipz rinkos kapitalizacija yra $ 7.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NIPZ apyvartoje yra 997.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 997195329.75721. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.03K

Ketnipz (NIPZ) kainos istorija USD

Šiandienos Ketnipz kainos pokytis į USD: $ 0.
Ketnipz 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000022280.
Ketnipz 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000029751.
Ketnipz 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.84%
30 dienų$ +0.0000022280+31.60%
60 dienų$ +0.0000029751+42.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ketnipz (NIPZ)

The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter.

Ketnipz (NIPZ) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ketnipz kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ketnipz (NIPZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ketnipz (NIPZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ketnipz prognozes.

Peržiūrėkite Ketnipz kainos prognozę dabar!

NIPZ į vietos valiutas

Ketnipz (NIPZ) Tokenomika

Supratimas apie Ketnipz (NIPZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIPZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ketnipz (NIPZ)

Kiek Ketnipz(NIPZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIPZ kaina USD valiuta yra 0.00000705USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIPZ į USD kaina?
Dabartinė NIPZ kaina USD valiuta yra $ 0.00000705. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ketnipz rinkos kapitalizacija?
NIPZ rinkos kapitalizacija yra $ 7.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIPZ apyvartoje?
NIPZ apyvartoje yra 997.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIPZ kaina?
NIPZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00022772USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIPZ kaina?
NIPZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000389USD.
Kokia yra NIPZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIPZ yra --USD.
Ar NIPZ kaina šiais metais kils?
NIPZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIPZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
