Kendo AI logotipas

Kendo AI kaina ($REALKENDO)

Neįtraukta į sąrašą

1 $REALKENDO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kendo AI ($REALKENDO) kainos grafikas realiu laiku
Kendo AI ($REALKENDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00306172
$ 0.00306172$ 0.00306172

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

+3.02%

+7.26%

+7.26%

Kendo AI ($REALKENDO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $REALKENDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $REALKENDO kaina yra $ 0.00306172, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $REALKENDO per pastarąją valandą pasikeitė +0.84%, per 24 valandas – +3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kendo AI ($REALKENDO) rinkos informacija

$ 20.65K
$ 20.65K$ 20.65K

--
----

$ 20.91K
$ 20.91K$ 20.91K

986.53M
986.53M 986.53M

999,177,055.232192
999,177,055.232192 999,177,055.232192

Dabartinė Kendo AI rinkos kapitalizacija yra $ 20.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $REALKENDO apyvartoje yra 986.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999177055.232192. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.91K

Kendo AI ($REALKENDO) kainos istorija USD

Šiandienos Kendo AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Kendo AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kendo AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kendo AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.02%
30 dienų$ 0+6.72%
60 dienų$ 0-2.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kendo AI ($REALKENDO)

Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kendo AI ($REALKENDO) išteklius

Oficiali svetainė

Kendo AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kendo AI ($REALKENDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kendo AI ($REALKENDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kendo AI prognozes.

Peržiūrėkite Kendo AI kainos prognozę dabar!

$REALKENDO į vietos valiutas

Kendo AI ($REALKENDO) Tokenomika

Supratimas apie Kendo AI ($REALKENDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $REALKENDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kendo AI ($REALKENDO)

Kiek Kendo AI($REALKENDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $REALKENDO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $REALKENDO į USD kaina?
Dabartinė $REALKENDO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kendo AI rinkos kapitalizacija?
$REALKENDO rinkos kapitalizacija yra $ 20.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $REALKENDO apyvartoje?
$REALKENDO apyvartoje yra 986.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $REALKENDO kaina?
$REALKENDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00306172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $REALKENDO kaina?
$REALKENDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $REALKENDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $REALKENDO yra --USD.
Ar $REALKENDO kaina šiais metais kils?
$REALKENDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $REALKENDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.