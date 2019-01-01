KEIRO (KEIRO) Tokenomika
$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.
KEIRO (KEIRO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius KEIRO (KEIRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
KEIRO (KEIRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KEIRO (KEIRO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KEIRO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KEIRO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KEIRO tokenomiką, galite peržiūrėti KEIRO tokeno kainą realiuoju laiku!
KEIRO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda KEIRO? Mūsų KEIRO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.