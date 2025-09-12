Daugiau apie KEI

KEI Stablecoin logotipas

KEI Stablecoin kaina (KEI)

Neįtraukta į sąrašą

1 KEI į USD – tiesioginė kaina:

$0.986492
$0.986492$0.986492
+0.30%1D
mexc
USD
KEI Stablecoin (KEI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:42:57(UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.977596
$ 0.977596$ 0.977596
24 val. žemiausia
$ 0.996507
$ 0.996507$ 0.996507
24 val. aukščiausia

$ 0.977596
$ 0.977596$ 0.977596

$ 0.996507
$ 0.996507$ 0.996507

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.946952
$ 0.946952$ 0.946952

-0.13%

+1.06%

-0.19%

-0.19%

KEI Stablecoin (KEI) realiojo laiko kaina yra $0.989194. Per pastarąsias 24 valandas KEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.977596 iki aukščiausios $ 0.996507 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEI kaina yra $ 1.052, o žemiausia – $ 0.946952.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEI per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +1.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KEI Stablecoin (KEI) rinkos informacija

$ 202.94K
$ 202.94K$ 202.94K

--
----

$ 202.94K
$ 202.94K$ 202.94K

205.71K
205.71K 205.71K

205,714.3517818388
205,714.3517818388 205,714.3517818388

Dabartinė KEI Stablecoin rinkos kapitalizacija yra $ 202.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KEI apyvartoje yra 205.71K vienetų, o bendras kiekis siekia 205714.3517818388. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.94K

KEI Stablecoin (KEI) kainos istorija USD

Šiandienos KEI Stablecoin kainos pokytis į USD: $ +0.01041509.
KEI Stablecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008947259.
KEI Stablecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0079306650.
KEI Stablecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0083145117015107.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01041509+1.06%
30 dienų$ +0.0008947259+0.09%
60 dienų$ -0.0079306650-0.80%
90 dienų$ +0.0083145117015107+0.85%

Kas yra KEI Stablecoin (KEI)

KEI Stablecoin (KEI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KEI Stablecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KEI Stablecoin (KEI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KEI Stablecoin (KEI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KEI Stablecoin prognozes.

Peržiūrėkite KEI Stablecoin kainos prognozę dabar!

KEI į vietos valiutas

KEI Stablecoin (KEI) Tokenomika

Supratimas apie KEI Stablecoin (KEI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KEI Stablecoin (KEI)

Kiek KEI Stablecoin(KEI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEI kaina USD valiuta yra 0.989194USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEI į USD kaina?
Dabartinė KEI kaina USD valiuta yra $ 0.989194. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KEI Stablecoin rinkos kapitalizacija?
KEI rinkos kapitalizacija yra $ 202.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEI apyvartoje?
KEI apyvartoje yra 205.71KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEI kaina?
KEI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.052USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEI kaina?
KEI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.946952USD.
Kokia yra KEI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEI yra --USD.
Ar KEI kaina šiais metais kils?
KEI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:42:57(UTC+8)

