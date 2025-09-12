Daugiau apie KAWZ

Kawz logotipas

Kawz kaina (KAWZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAWZ į USD – tiesioginė kaina:

$4.6
$4.6$4.6
-3.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Kawz (KAWZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:42:51(UTC+8)

Kawz (KAWZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.46
$ 4.46$ 4.46
24 val. žemiausia
$ 5.11
$ 5.11$ 5.11
24 val. aukščiausia

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

$ 5.11
$ 5.11$ 5.11

$ 20.47
$ 20.47$ 20.47

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

-1.01%

-3.97%

-14.27%

-14.27%

Kawz (KAWZ) realiojo laiko kaina yra $4.6. Per pastarąsias 24 valandas KAWZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.46 iki aukščiausios $ 5.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAWZ kaina yra $ 20.47, o žemiausia – $ 4.46.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAWZ per pastarąją valandą pasikeitė -1.01%, per 24 valandas – -3.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.27%.

Kawz (KAWZ) rinkos informacija

$ 433.88K
$ 433.88K$ 433.88K

--
----

$ 433.88K
$ 433.88K$ 433.88K

94.32K
94.32K 94.32K

94,323.733296
94,323.733296 94,323.733296

Dabartinė Kawz rinkos kapitalizacija yra $ 433.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAWZ apyvartoje yra 94.32K vienetų, o bendras kiekis siekia 94323.733296. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 433.88K

Kawz (KAWZ) kainos istorija USD

Šiandienos Kawz kainos pokytis į USD: $ -0.190220325820806.
Kawz 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.4151573400.
Kawz 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.4130827200.
Kawz 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.6149356266469145.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.190220325820806-3.97%
30 dienų$ -1.4151573400-30.76%
60 dienų$ -2.4130827200-52.45%
90 dienų$ -2.6149356266469145-36.24%

Kas yra Kawz (KAWZ)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Kawz (KAWZ) išteklius

Oficiali svetainė

Kawz kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kawz (KAWZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kawz (KAWZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kawz prognozes.

Peržiūrėkite Kawz kainos prognozę dabar!

KAWZ į vietos valiutas

Kawz (KAWZ) Tokenomika

Supratimas apie Kawz (KAWZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAWZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kawz (KAWZ)

Kiek Kawz(KAWZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAWZ kaina USD valiuta yra 4.6USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAWZ į USD kaina?
Dabartinė KAWZ kaina USD valiuta yra $ 4.6. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kawz rinkos kapitalizacija?
KAWZ rinkos kapitalizacija yra $ 433.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAWZ apyvartoje?
KAWZ apyvartoje yra 94.32KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAWZ kaina?
KAWZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.47USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAWZ kaina?
KAWZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 4.46USD.
Kokia yra KAWZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAWZ yra --USD.
Ar KAWZ kaina šiais metais kils?
KAWZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAWZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:42:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.