Kava Swap kaina (SWP)

1 SWP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0019511
$0.0019511
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
Kava Swap (SWP) kainos grafikas realiu laiku
Kava Swap (SWP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 3.46
$ 3.46

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kava Swap (SWP) realiojo laiko kaina yra $0.0019511. Per pastarąsias 24 valandas SWP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWP kaina yra $ 3.46, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kava Swap (SWP) rinkos informacija

$ 487.78K
$ 487.78K

--
--

$ 487.78K
$ 487.78K

250.00M
250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0

Dabartinė Kava Swap rinkos kapitalizacija yra $ 487.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWP apyvartoje yra 250.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 487.78K

Kava Swap (SWP) kainos istorija USD

Šiandienos Kava Swap kainos pokytis į USD: $ 0.
Kava Swap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000161689.
Kava Swap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004892554.
Kava Swap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000161689+0.83%
60 dienų$ -0.0004892554-25.07%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kava Swap (SWP)

Kava Swap (SWP) išteklius

Oficiali svetainė

Kava Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kava Swap (SWP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kava Swap (SWP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kava Swap prognozes.

Peržiūrėkite Kava Swap kainos prognozę dabar!

SWP į vietos valiutas

Kava Swap (SWP) Tokenomika

Supratimas apie Kava Swap (SWP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kava Swap (SWP)

Kiek Kava Swap(SWP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWP kaina USD valiuta yra 0.0019511USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWP į USD kaina?
Dabartinė SWP kaina USD valiuta yra $ 0.0019511. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kava Swap rinkos kapitalizacija?
SWP rinkos kapitalizacija yra $ 487.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWP apyvartoje?
SWP apyvartoje yra 250.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWP kaina?
SWP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWP kaina?
SWP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SWP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWP yra --USD.
Ar SWP kaina šiais metais kils?
SWP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.