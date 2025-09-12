Daugiau apie KACY

Kassandra kaina (KACY)

1 KACY į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
USD
Kassandra (KACY) kainos grafikas realiu laiku
Kassandra (KACY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

--

+20.25%

+20.25%

Kassandra (KACY) realiojo laiko kaina yra $0.00224791. Per pastarąsias 24 valandas KACY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KACY kaina yra $ 2.98, o žemiausia – $ 0.00098834.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KACY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +20.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kassandra (KACY) rinkos informacija

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

--
----

$ 21.58K
$ 21.58K$ 21.58K

5.91M
5.91M 5.91M

9,600,000.0
9,600,000.0 9,600,000.0

Dabartinė Kassandra rinkos kapitalizacija yra $ 13.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KACY apyvartoje yra 5.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 9600000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.58K

Kassandra (KACY) kainos istorija USD

Šiandienos Kassandra kainos pokytis į USD: $ 0.
Kassandra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003502749.
Kassandra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005578067.
Kassandra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0003502749+15.58%
60 dienų$ +0.0005578067+24.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kassandra (KACY)

Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kassandra (KACY) išteklius

Oficiali svetainė

Kassandra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kassandra (KACY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kassandra (KACY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kassandra prognozes.

Peržiūrėkite Kassandra kainos prognozę dabar!

KACY į vietos valiutas

Kassandra (KACY) Tokenomika

Supratimas apie Kassandra (KACY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KACYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kassandra (KACY)

Kiek Kassandra(KACY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KACY kaina USD valiuta yra 0.00224791USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KACY į USD kaina?
Dabartinė KACY kaina USD valiuta yra $ 0.00224791. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kassandra rinkos kapitalizacija?
KACY rinkos kapitalizacija yra $ 13.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KACY apyvartoje?
KACY apyvartoje yra 5.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KACY kaina?
KACY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.98USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KACY kaina?
KACY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00098834USD.
Kokia yra KACY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KACY yra --USD.
Ar KACY kaina šiais metais kils?
KACY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KACY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.