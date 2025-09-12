Kassandra kaina (KACY)
--
--
+20.25%
+20.25%
Kassandra (KACY) realiojo laiko kaina yra $0.00224791. Per pastarąsias 24 valandas KACY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KACY kaina yra $ 2.98, o žemiausia – $ 0.00098834.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KACY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +20.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kassandra rinkos kapitalizacija yra $ 13.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KACY apyvartoje yra 5.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 9600000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.58K
Šiandienos Kassandra kainos pokytis į USD: $ 0.
Kassandra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003502749.
Kassandra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005578067.
Kassandra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0003502749
|+15.58%
|60 dienų
|$ +0.0005578067
|+24.81%
|90 dienų
|$ 0
|--
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
