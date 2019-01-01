KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKAPSEL (KAPSEL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
KAPSEL (KAPSEL) Informacija

KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.

https://kapselcrypto.com/
https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius KAPSEL (KAPSEL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 7.33K
Bendra pasiūla:
$ 967.23M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 967.23M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 7.33K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00569008
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000345
Dabartinė kaina:
$ 0
KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KAPSEL (KAPSEL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KAPSEL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KAPSEL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KAPSEL tokenomiką, galite peržiūrėti KAPSEL tokeno kainą realiuoju laiku!

KAPSEL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KAPSEL? Mūsų KAPSEL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

mc_how_why_title
Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.