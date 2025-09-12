Daugiau apie KAPSEL

KAPSEL kaina (KAPSEL)

1 KAPSEL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+15.10%1D
KAPSEL (KAPSEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:08:04(UTC+8)

KAPSEL (KAPSEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00569008
$ 0.00569008$ 0.00569008

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+15.13%

+26.59%

+26.59%

KAPSEL (KAPSEL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KAPSEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAPSEL kaina yra $ 0.00569008, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAPSEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +15.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KAPSEL (KAPSEL) rinkos informacija

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

--
----

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

967.34M
967.34M 967.34M

967,335,023.8903787
967,335,023.8903787 967,335,023.8903787

Dabartinė KAPSEL rinkos kapitalizacija yra $ 6.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAPSEL apyvartoje yra 967.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 967335023.8903787. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.55K

KAPSEL (KAPSEL) kainos istorija USD

Šiandienos KAPSEL kainos pokytis į USD: $ 0.
KAPSEL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAPSEL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAPSEL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+15.13%
30 dienų$ 0+48.94%
60 dienų$ 0+22.45%
90 dienų$ 0--

Kas yra KAPSEL (KAPSEL)

KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

KAPSEL (KAPSEL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KAPSEL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KAPSEL (KAPSEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KAPSEL (KAPSEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KAPSEL prognozes.

Peržiūrėkite KAPSEL kainos prognozę dabar!

KAPSEL į vietos valiutas

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomika

Supratimas apie KAPSEL (KAPSEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAPSELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KAPSEL (KAPSEL)

Kiek KAPSEL(KAPSEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAPSEL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAPSEL į USD kaina?
Dabartinė KAPSEL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KAPSEL rinkos kapitalizacija?
KAPSEL rinkos kapitalizacija yra $ 6.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAPSEL apyvartoje?
KAPSEL apyvartoje yra 967.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAPSEL kaina?
KAPSEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00569008USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAPSEL kaina?
KAPSEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KAPSEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAPSEL yra --USD.
Ar KAPSEL kaina šiais metais kils?
KAPSEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAPSEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:08:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.