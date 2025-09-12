Kapi Plara kaina (KAPI)
Kapi Plara (KAPI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KAPI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAPI kaina yra $ 0.0019153, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAPI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -15.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kapi Plara rinkos kapitalizacija yra $ 11.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAPI apyvartoje yra 996.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 996943207.000028. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.48K
Šiandienos Kapi Plara kainos pokytis į USD: $ 0.
Kapi Plara 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kapi Plara 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kapi Plara 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+11.59%
|60 dienų
|$ 0
|+30.51%
|90 dienų
|$ 0
|--
Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.
