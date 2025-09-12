Daugiau apie KAP

1 KAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00073415
$0.00073415$0.00073415
+2.70%1D
KAP Games (KAP) kainos grafikas realiu laiku
KAP Games (KAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.448679
$ 0.448679$ 0.448679

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

+2.73%

+1.78%

+1.78%

KAP Games (KAP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAP kaina yra $ 0.448679, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAP per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – +2.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KAP Games (KAP) rinkos informacija

$ 93.33K
$ 93.33K$ 93.33K

--
----

$ 734.15K
$ 734.15K$ 734.15K

127.13M
127.13M 127.13M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė KAP Games rinkos kapitalizacija yra $ 93.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAP apyvartoje yra 127.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 734.15K

KAP Games (KAP) kainos istorija USD

Šiandienos KAP Games kainos pokytis į USD: $ 0.
KAP Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAP Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAP Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.73%
30 dienų$ 0-8.44%
60 dienų$ 0-3.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra KAP Games (KAP)

What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide.  Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg  * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KAP Games (KAP) išteklius

Oficiali svetainė

KAP Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KAP Games (KAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KAP Games (KAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KAP Games prognozes.

Peržiūrėkite KAP Games kainos prognozę dabar!

KAP į vietos valiutas

KAP Games (KAP) Tokenomika

Supratimas apie KAP Games (KAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KAP Games (KAP)

Kiek KAP Games(KAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAP į USD kaina?
Dabartinė KAP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KAP Games rinkos kapitalizacija?
KAP rinkos kapitalizacija yra $ 93.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAP apyvartoje?
KAP apyvartoje yra 127.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAP kaina?
KAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.448679USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAP kaina?
KAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAP yra --USD.
Ar KAP kaina šiais metais kils?
KAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
