Daugiau apie KAAI

KAAI Kainos informacija

KAAI Baltoji knyga

KAAI Oficiali svetainė

KAAI Tokenomika

KAAI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KanzzAI logotipas

KanzzAI kaina (KAAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00049956
$0.00049956$0.00049956
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KanzzAI (KAAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:45:01(UTC+8)

KanzzAI (KAAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.28569
$ 0.28569$ 0.28569

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

KanzzAI (KAAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KAAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAAI kaina yra $ 0.28569, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KanzzAI (KAAI) rinkos informacija

$ 49.96K
$ 49.96K$ 49.96K

--
----

$ 49.96K
$ 49.96K$ 49.96K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė KanzzAI rinkos kapitalizacija yra $ 49.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAAI apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.96K

KanzzAI (KAAI) kainos istorija USD

Šiandienos KanzzAI kainos pokytis į USD: $ 0.
KanzzAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KanzzAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KanzzAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-7.79%
60 dienų$ 0+37.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra KanzzAI (KAAI)

KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KanzzAI (KAAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KanzzAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KanzzAI (KAAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KanzzAI (KAAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KanzzAI prognozes.

Peržiūrėkite KanzzAI kainos prognozę dabar!

KAAI į vietos valiutas

KanzzAI (KAAI) Tokenomika

Supratimas apie KanzzAI (KAAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KanzzAI (KAAI)

Kiek KanzzAI(KAAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAAI į USD kaina?
Dabartinė KAAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KanzzAI rinkos kapitalizacija?
KAAI rinkos kapitalizacija yra $ 49.96KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAAI apyvartoje?
KAAI apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAAI kaina?
KAAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28569USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAAI kaina?
KAAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KAAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAAI yra --USD.
Ar KAAI kaina šiais metais kils?
KAAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:45:01(UTC+8)

KanzzAI (KAAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.