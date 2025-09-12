Daugiau apie KAKA

KAKA the cat logotipas

KAKA the cat kaina (KAKA)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAKA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
KAKA the cat (KAKA) kainos grafikas realiu laiku
KAKA the cat (KAKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.74%

-6.74%

KAKA the cat (KAKA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KAKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAKA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAKA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -6.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KAKA the cat (KAKA) rinkos informacija

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

--
----

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė KAKA the cat rinkos kapitalizacija yra $ 5.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAKA apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.13K

KAKA the cat (KAKA) kainos istorija USD

Šiandienos KAKA the cat kainos pokytis į USD: $ 0.
KAKA the cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAKA the cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAKA the cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-2.99%
60 dienų$ 0-3.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra KAKA the cat (KAKA)

A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It’s an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

KAKA the cat (KAKA) išteklius

Oficiali svetainė

KAKA the cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KAKA the cat (KAKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KAKA the cat (KAKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KAKA the cat prognozes.

Peržiūrėkite KAKA the cat kainos prognozę dabar!

KAKA į vietos valiutas

KAKA the cat (KAKA) Tokenomika

Supratimas apie KAKA the cat (KAKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KAKA the cat (KAKA)

Kiek KAKA the cat(KAKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAKA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAKA į USD kaina?
Dabartinė KAKA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KAKA the cat rinkos kapitalizacija?
KAKA rinkos kapitalizacija yra $ 5.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAKA apyvartoje?
KAKA apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAKA kaina?
KAKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAKA kaina?
KAKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KAKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAKA yra --USD.
Ar KAKA kaina šiais metais kils?
KAKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
KAKA the cat (KAKA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.