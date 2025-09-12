Daugiau apie KAFKA

KAFKA ai kaina (KAFKA)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAFKA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.90%1D
USD
KAFKA ai (KAFKA) kainos grafikas realiu laiku
KAFKA ai (KAFKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147147
$ 0.00147147$ 0.00147147

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-4.95%

-0.31%

-0.31%

KAFKA ai (KAFKA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KAFKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAFKA kaina yra $ 0.00147147, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAFKA per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – -4.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KAFKA ai (KAFKA) rinkos informacija

$ 18.43K
$ 18.43K$ 18.43K

--
----

$ 18.43K
$ 18.43K$ 18.43K

999.93M
999.93M 999.93M

999,930,863.478752
999,930,863.478752 999,930,863.478752

Dabartinė KAFKA ai rinkos kapitalizacija yra $ 18.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAFKA apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999930863.478752. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.43K

KAFKA ai (KAFKA) kainos istorija USD

Šiandienos KAFKA ai kainos pokytis į USD: $ 0.
KAFKA ai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAFKA ai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KAFKA ai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.95%
30 dienų$ 0-3.24%
60 dienų$ 0-0.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra KAFKA ai (KAFKA)

$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.

KAFKA ai (KAFKA) išteklius

Oficiali svetainė

KAFKA ai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KAFKA ai (KAFKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KAFKA ai (KAFKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KAFKA ai prognozes.

Peržiūrėkite KAFKA ai kainos prognozę dabar!

KAFKA į vietos valiutas

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomika

Supratimas apie KAFKA ai (KAFKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAFKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KAFKA ai (KAFKA)

Kiek KAFKA ai(KAFKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAFKA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAFKA į USD kaina?
Dabartinė KAFKA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KAFKA ai rinkos kapitalizacija?
KAFKA rinkos kapitalizacija yra $ 18.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAFKA apyvartoje?
KAFKA apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAFKA kaina?
KAFKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00147147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAFKA kaina?
KAFKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KAFKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAFKA yra --USD.
Ar KAFKA kaina šiais metais kils?
KAFKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAFKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.