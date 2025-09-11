Daugiau apie JUV

Juventus Fan Token logotipas

Juventus Fan Token kaina (JUV)

Neįtraukta į sąrašą

1 JUV į USD – tiesioginė kaina:

$1.14
$1.14$1.14
-1.20%1D
USD
Juventus Fan Token (JUV) kainos grafikas realiu laiku
Juventus Fan Token (JUV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 val. žemiausia
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 val. aukščiausia

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 37.83
$ 37.83$ 37.83

$ 0.604811
$ 0.604811$ 0.604811

+0.34%

-1.31%

-1.51%

-1.51%

Juventus Fan Token (JUV) realiojo laiko kaina yra $1.13. Per pastarąsias 24 valandas JUV svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.13 iki aukščiausios $ 1.15 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUV kaina yra $ 37.83, o žemiausia – $ 0.604811.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUV per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Juventus Fan Token (JUV) rinkos informacija

$ 12.75M
$ 12.75M$ 12.75M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

11.26M
11.26M 11.26M

19,956,000.0
19,956,000.0 19,956,000.0

Dabartinė Juventus Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 12.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JUV apyvartoje yra 11.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 19956000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.60M

Juventus Fan Token (JUV) kainos istorija USD

Šiandienos Juventus Fan Token kainos pokytis į USD: $ -0.01513153936357.
Juventus Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1818956480.
Juventus Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1879034060.
Juventus Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0876750839528587.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01513153936357-1.31%
30 dienų$ -0.1818956480-16.09%
60 dienų$ +0.1879034060+16.63%
90 dienų$ +0.0876750839528587+8.41%

Kas yra Juventus Fan Token (JUV)

Juventus Fan Token (JUV) išteklius

Oficiali svetainė

Juventus Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Juventus Fan Token (JUV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Juventus Fan Token (JUV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Juventus Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Juventus Fan Token kainos prognozę dabar!

JUV į vietos valiutas

Juventus Fan Token (JUV) Tokenomika

Supratimas apie Juventus Fan Token (JUV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Juventus Fan Token (JUV)

Kiek Juventus Fan Token(JUV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUV kaina USD valiuta yra 1.13USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUV į USD kaina?
Dabartinė JUV kaina USD valiuta yra $ 1.13. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Juventus Fan Token rinkos kapitalizacija?
JUV rinkos kapitalizacija yra $ 12.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUV apyvartoje?
JUV apyvartoje yra 11.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUV kaina?
JUV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 37.83USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUV kaina?
JUV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.604811USD.
Kokia yra JUV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUV yra --USD.
Ar JUV kaina šiais metais kils?
JUV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
