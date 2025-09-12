Daugiau apie $HONEY

$HONEY Kainos informacija

$HONEY Oficiali svetainė

$HONEY Tokenomika

$HONEY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Justice For Honey logotipas

Justice For Honey kaina ($HONEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 $HONEY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Justice For Honey ($HONEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:34:36(UTC+8)

Justice For Honey ($HONEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00158304
$ 0.00158304$ 0.00158304

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+1.65%

+8.09%

+8.09%

Justice For Honey ($HONEY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $HONEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $HONEY kaina yra $ 0.00158304, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $HONEY per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Justice For Honey ($HONEY) rinkos informacija

$ 24.71K
$ 24.71K$ 24.71K

--
----

$ 24.71K
$ 24.71K$ 24.71K

999.04M
999.04M 999.04M

999,043,665.971848
999,043,665.971848 999,043,665.971848

Dabartinė Justice For Honey rinkos kapitalizacija yra $ 24.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $HONEY apyvartoje yra 999.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 999043665.971848. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.71K

Justice For Honey ($HONEY) kainos istorija USD

Šiandienos Justice For Honey kainos pokytis į USD: $ 0.
Justice For Honey 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Justice For Honey 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Justice For Honey 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.65%
30 dienų$ 0+18.39%
60 dienų$ 0+37.02%
90 dienų$ 0--

Kas yra Justice For Honey ($HONEY)

$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Justice For Honey ($HONEY) išteklius

Oficiali svetainė

Justice For Honey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Justice For Honey ($HONEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Justice For Honey ($HONEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Justice For Honey prognozes.

Peržiūrėkite Justice For Honey kainos prognozę dabar!

$HONEY į vietos valiutas

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomika

Supratimas apie Justice For Honey ($HONEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $HONEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Justice For Honey ($HONEY)

Kiek Justice For Honey($HONEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $HONEY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $HONEY į USD kaina?
Dabartinė $HONEY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Justice For Honey rinkos kapitalizacija?
$HONEY rinkos kapitalizacija yra $ 24.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $HONEY apyvartoje?
$HONEY apyvartoje yra 999.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $HONEY kaina?
$HONEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00158304USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $HONEY kaina?
$HONEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $HONEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $HONEY yra --USD.
Ar $HONEY kaina šiais metais kils?
$HONEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $HONEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:34:36(UTC+8)

Justice For Honey ($HONEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.