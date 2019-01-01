JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieJUST KIRA (KIRAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
JUST KIRA (KIRAI) Informacija

Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity.

After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation.

Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions.

Key Innovations:

Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7

Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems

Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions

Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience.

Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions

Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits.

Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.

Oficiali svetainė:
https://thekiraproject.online
Baltoji knyga:
https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project

JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius JUST KIRA (KIRAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 126.54K
$ 126.54K
Bendra pasiūla:
$ 999.79M
$ 999.79M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.79M
$ 999.79M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 126.54K
$ 126.54K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01981453
$ 0.01981453
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00012657
$ 0.00012657

JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti JUST KIRA (KIRAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KIRAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KIRAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KIRAI tokenomiką, galite peržiūrėti KIRAI tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.