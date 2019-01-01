JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika
JUST KIRA (KIRAI) Informacija
Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity.
After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation.
Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions.
Key Innovations:
Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7
Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems
Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions
Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience.
Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions
Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits.
Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.
JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius JUST KIRA (KIRAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti JUST KIRA (KIRAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KIRAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KIRAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KIRAI tokenomiką, galite peržiūrėti KIRAI tokeno kainą realiuoju laiku!
KIRAI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda KIRAI? Mūsų KIRAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.