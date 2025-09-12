Daugiau apie CUZ

Just Cuz logotipas

Just Cuz kaina (CUZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 CUZ į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Just Cuz (CUZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:43:50(UTC+8)

Just Cuz (CUZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00293392
$ 0.00293392$ 0.00293392

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.59%

+0.59%

Just Cuz (CUZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CUZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CUZ kaina yra $ 0.00293392, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CUZ per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Just Cuz (CUZ) rinkos informacija

$ 83.05K
$ 83.05K$ 83.05K

--
----

$ 83.05K
$ 83.05K$ 83.05K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,484.478265
999,972,484.478265 999,972,484.478265

Dabartinė Just Cuz rinkos kapitalizacija yra $ 83.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CUZ apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999972484.478265. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.05K

Just Cuz (CUZ) kainos istorija USD

Šiandienos Just Cuz kainos pokytis į USD: $ 0.
Just Cuz 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Just Cuz 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Just Cuz 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+9.89%
60 dienų$ 0+4.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Just Cuz (CUZ) išteklius

Oficiali svetainė

Just Cuz kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Just Cuz (CUZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Just Cuz (CUZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Just Cuz prognozes.

Peržiūrėkite Just Cuz kainos prognozę dabar!

CUZ į vietos valiutas

Just Cuz (CUZ) Tokenomika

Supratimas apie Just Cuz (CUZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CUZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Just Cuz (CUZ)

Kiek Just Cuz(CUZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CUZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CUZ į USD kaina?
Dabartinė CUZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Just Cuz rinkos kapitalizacija?
CUZ rinkos kapitalizacija yra $ 83.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CUZ apyvartoje?
CUZ apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CUZ kaina?
CUZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00293392USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CUZ kaina?
CUZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CUZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CUZ yra --USD.
Ar CUZ kaina šiais metais kils?
CUZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CUZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.