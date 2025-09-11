Daugiau apie JUPSOL

Jupiter Staked SOL logotipas

Jupiter Staked SOL kaina (JUPSOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 JUPSOL į USD – tiesioginė kaina:

$256.95
+1.20%1D
USD
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:33:07(UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 250.76
24 val. žemiausia
$ 259.05
24 val. aukščiausia

$ 250.76
$ 259.05
$ 309.67
$ 105.7
-0.75%

+1.19%

+9.04%

+9.04%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) realiojo laiko kaina yra $256.8. Per pastarąsias 24 valandas JUPSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 250.76 iki aukščiausios $ 259.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUPSOL kaina yra $ 309.67, o žemiausia – $ 105.7.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUPSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.75%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) rinkos informacija

$ 1.29B
--
$ 1.29B
5.04M
5,037,722.585217307
Dabartinė Jupiter Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 1.29B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JUPSOL apyvartoje yra 5.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 5037722.585217307. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29B

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Jupiter Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +3.01.
Jupiter Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +76.5642266400.
Jupiter Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +106.2373639200.
Jupiter Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +94.54587382116425.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.01+1.19%
30 dienų$ +76.5642266400+29.81%
60 dienų$ +106.2373639200+41.37%
90 dienų$ +94.54587382116425+58.27%

Kas yra Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Jupiter Staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jupiter Staked SOL (JUPSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jupiter Staked SOL (JUPSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jupiter Staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Jupiter Staked SOL kainos prognozę dabar!

JUPSOL į vietos valiutas

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Tokenomika

Supratimas apie Jupiter Staked SOL (JUPSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUPSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Kiek Jupiter Staked SOL(JUPSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUPSOL kaina USD valiuta yra 256.8USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUPSOL į USD kaina?
Dabartinė JUPSOL kaina USD valiuta yra $ 256.8. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jupiter Staked SOL rinkos kapitalizacija?
JUPSOL rinkos kapitalizacija yra $ 1.29BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUPSOL apyvartoje?
JUPSOL apyvartoje yra 5.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUPSOL kaina?
JUPSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 309.67USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUPSOL kaina?
JUPSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 105.7USD.
Kokia yra JUPSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUPSOL yra --USD.
Ar JUPSOL kaina šiais metais kils?
JUPSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUPSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:33:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.