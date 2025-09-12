Daugiau apie JONES

Jones DAO kaina (JONES)

1 JONES į USD – tiesioginė kaina:

$0.086903
$0.086903
+1.10%1D
Jones DAO (JONES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:55:50(UTC+8)

Jones DAO (JONES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08486
$ 0.08486
24 val. žemiausia
$ 0.087553
$ 0.087553
24 val. aukščiausia

$ 0.08486
$ 0.08486

$ 0.087553
$ 0.087553

$ 28.39
$ 28.39

$ 0.0479747
$ 0.0479747

+0.39%

+0.88%

-0.50%

-0.50%

Jones DAO (JONES) realiojo laiko kaina yra $0.086845. Per pastarąsias 24 valandas JONES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08486 iki aukščiausios $ 0.087553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JONES kaina yra $ 28.39, o žemiausia – $ 0.0479747.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JONES per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jones DAO (JONES) rinkos informacija

$ 450.91K
$ 450.91K

--
--

$ 869.03K
$ 869.03K

5.19M
5.19M

10,000,000.0
10,000,000.0

Dabartinė Jones DAO rinkos kapitalizacija yra $ 450.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JONES apyvartoje yra 5.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 869.03K

Jones DAO (JONES) kainos istorija USD

Šiandienos Jones DAO kainos pokytis į USD: $ +0.00076094.
Jones DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0150538773.
Jones DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0085358300.
Jones DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00561300755819993.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00076094+0.88%
30 dienų$ -0.0150538773-17.33%
60 dienų$ -0.0085358300-9.82%
90 dienų$ -0.00561300755819993-6.07%

Kas yra Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Jones DAO (JONES) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Jones DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jones DAO (JONES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jones DAO (JONES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jones DAO prognozes.

Peržiūrėkite Jones DAO kainos prognozę dabar!

JONES į vietos valiutas

Jones DAO (JONES) Tokenomika

Supratimas apie Jones DAO (JONES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JONESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jones DAO (JONES)

Kiek Jones DAO(JONES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JONES kaina USD valiuta yra 0.086845USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JONES į USD kaina?
Dabartinė JONES kaina USD valiuta yra $ 0.086845. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jones DAO rinkos kapitalizacija?
JONES rinkos kapitalizacija yra $ 450.91KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JONES apyvartoje?
JONES apyvartoje yra 5.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JONES kaina?
JONES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.39USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JONES kaina?
JONES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0479747USD.
Kokia yra JONES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JONES yra --USD.
Ar JONES kaina šiais metais kils?
JONES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JONES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Jones DAO (JONES) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

