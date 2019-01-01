Joey (JOEY) Tokenomika
Joey (JOEY) Informacija
Get ready for something legendary — this token is your early pass into history! Designed to celebrate the upcoming XRPL Wallet, this commemorative token honors the innovation and energy surrounding one of the most anticipated launches in the XRPL ecosystem.
It represents more than just a digital asset — it’s a badge of early support, a community flex, and a symbol of what’s coming next in the world of decentralized finance. Whether you're a collector, trader, or true XRPL believer, this token gives you a front-row seat to the future.
🔥 Important Note: This token is not affiliated with the Joey Wallet Development Team and holds no official connection to their platform or products. It’s a tribute — minted by the community, for the community.
HODL it. Show it off. Let it remind you: you're here before the wave hits.
Joey (JOEY) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Joey (JOEY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Joey (JOEY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Joey (JOEY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų JOEY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek JOEY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate JOEY tokenomiką, galite peržiūrėti JOEY tokeno kainą realiuoju laiku!
JOEY kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda JOEY? Mūsų JOEY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.