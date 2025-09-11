Jesus Coin kaina (JESUS)
Jesus Coin (JESUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JESUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JESUS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JESUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Jesus Coin rinkos kapitalizacija yra $ 5.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JESUS apyvartoje yra 156.53T vienetų, o bendras kiekis siekia 777777777777777.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.84M
Šiandienos Jesus Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Jesus Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Jesus Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Jesus Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.29%
|30 dienų
|$ 0
|-22.50%
|60 dienų
|$ 0
|-1.75%
|90 dienų
|$ 0
|--
**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.
Supratimas apie Jesus Coin (JESUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JESUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.