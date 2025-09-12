Janro The Rat kaina (JANRO)
Janro The Rat (JANRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JANRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JANRO kaina yra $ 0.00664208, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JANRO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Janro The Rat rinkos kapitalizacija yra $ 59.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JANRO apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999918472.496739. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.11K
Šiandienos Janro The Rat kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Janro The Rat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Janro The Rat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Janro The Rat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0
|-12.99%
|60 dienų
|$ 0
|-10.28%
|90 dienų
|$ 0
|--
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
