Janro The Rat logotipas

Janro The Rat kaina (JANRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 JANRO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Janro The Rat (JANRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:43:12(UTC+8)

Janro The Rat (JANRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00664208
$ 0.00664208$ 0.00664208

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+6.98%

+6.98%

Janro The Rat (JANRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JANRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JANRO kaina yra $ 0.00664208, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JANRO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Janro The Rat (JANRO) rinkos informacija

$ 59.11K
$ 59.11K$ 59.11K

--
----

$ 59.11K
$ 59.11K$ 59.11K

999.92M
999.92M 999.92M

999,918,472.496739
999,918,472.496739 999,918,472.496739

Dabartinė Janro The Rat rinkos kapitalizacija yra $ 59.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JANRO apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999918472.496739. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.11K

Janro The Rat (JANRO) kainos istorija USD

Šiandienos Janro The Rat kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Janro The Rat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Janro The Rat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Janro The Rat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ 0-12.99%
60 dienų$ 0-10.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Janro The Rat (JANRO)

JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.

Janro The Rat (JANRO) išteklius

Oficiali svetainė

Janro The Rat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Janro The Rat (JANRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Janro The Rat (JANRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Janro The Rat prognozes.

Peržiūrėkite Janro The Rat kainos prognozę dabar!

JANRO į vietos valiutas

Janro The Rat (JANRO) Tokenomika

Supratimas apie Janro The Rat (JANRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JANROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Janro The Rat (JANRO)

Kiek Janro The Rat(JANRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JANRO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JANRO į USD kaina?
Dabartinė JANRO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Janro The Rat rinkos kapitalizacija?
JANRO rinkos kapitalizacija yra $ 59.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JANRO apyvartoje?
JANRO apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JANRO kaina?
JANRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00664208USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JANRO kaina?
JANRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JANRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JANRO yra --USD.
Ar JANRO kaina šiais metais kils?
JANRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JANRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.