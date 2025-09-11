Daugiau apie ITALIANROT

ITALIANROT Kainos informacija

ITALIANROT Oficiali svetainė

ITALIANROT Tokenomika

ITALIANROT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Italian Brainrot logotipas

Italian Brainrot kaina (ITALIANROT)

Neįtraukta į sąrašą

1 ITALIANROT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00199098
$0.00199098$0.00199098
-7.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Italian Brainrot (ITALIANROT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:22:05(UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00190618
$ 0.00190618$ 0.00190618
24 val. žemiausia
$ 0.00215595
$ 0.00215595$ 0.00215595
24 val. aukščiausia

$ 0.00190618
$ 0.00190618$ 0.00190618

$ 0.00215595
$ 0.00215595$ 0.00215595

$ 0.01537498
$ 0.01537498$ 0.01537498

$ 0.00106211
$ 0.00106211$ 0.00106211

-0.93%

-7.58%

+3.49%

+3.49%

Italian Brainrot (ITALIANROT) realiojo laiko kaina yra $0.00198691. Per pastarąsias 24 valandas ITALIANROT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00190618 iki aukščiausios $ 0.00215595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ITALIANROT kaina yra $ 0.01537498, o žemiausia – $ 0.00106211.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ITALIANROT per pastarąją valandą pasikeitė -0.93%, per 24 valandas – -7.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Italian Brainrot (ITALIANROT) rinkos informacija

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,664.257823
999,809,664.257823 999,809,664.257823

Dabartinė Italian Brainrot rinkos kapitalizacija yra $ 1.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ITALIANROT apyvartoje yra 999.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 999809664.257823. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99M

Italian Brainrot (ITALIANROT) kainos istorija USD

Šiandienos Italian Brainrot kainos pokytis į USD: $ -0.000163068280449619.
Italian Brainrot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007659772.
Italian Brainrot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004408796.
Italian Brainrot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000163068280449619-7.58%
30 dienų$ +0.0007659772+38.55%
60 dienų$ -0.0004408796-22.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra Italian Brainrot (ITALIANROT)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Italian Brainrot (ITALIANROT) išteklius

Oficiali svetainė

Italian Brainrot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Italian Brainrot (ITALIANROT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Italian Brainrot (ITALIANROT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Italian Brainrot prognozes.

Peržiūrėkite Italian Brainrot kainos prognozę dabar!

ITALIANROT į vietos valiutas

Italian Brainrot (ITALIANROT) Tokenomika

Supratimas apie Italian Brainrot (ITALIANROT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ITALIANROTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Italian Brainrot (ITALIANROT)

Kiek Italian Brainrot(ITALIANROT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ITALIANROT kaina USD valiuta yra 0.00198691USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ITALIANROT į USD kaina?
Dabartinė ITALIANROT kaina USD valiuta yra $ 0.00198691. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Italian Brainrot rinkos kapitalizacija?
ITALIANROT rinkos kapitalizacija yra $ 1.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ITALIANROT apyvartoje?
ITALIANROT apyvartoje yra 999.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ITALIANROT kaina?
ITALIANROT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01537498USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ITALIANROT kaina?
ITALIANROT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00106211USD.
Kokia yra ITALIANROT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ITALIANROT yra --USD.
Ar ITALIANROT kaina šiais metais kils?
ITALIANROT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ITALIANROT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:22:05(UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.