Daugiau apie ISA

ISA Kainos informacija

ISA Oficiali svetainė

ISA Tokenomika

ISA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Islander logotipas

Islander kaina (ISA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ISA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Islander (ISA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:31:26(UTC+8)

Islander (ISA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00595384
$ 0.00595384$ 0.00595384

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

-0.91%

+13.85%

+13.85%

Islander (ISA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ISA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISA kaina yra $ 0.00595384, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISA per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – -0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Islander (ISA) rinkos informacija

$ 736.09
$ 736.09$ 736.09

--
----

$ 5.52K
$ 5.52K$ 5.52K

2.00B
2.00B 2.00B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Dabartinė Islander rinkos kapitalizacija yra $ 736.09, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ISA apyvartoje yra 2.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.52K

Islander (ISA) kainos istorija USD

Šiandienos Islander kainos pokytis į USD: $ 0.
Islander 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Islander 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Islander 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.91%
30 dienų$ 0+12.59%
60 dienų$ 0-95.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra Islander (ISA)

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Islander (ISA) išteklius

Oficiali svetainė

Islander kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Islander (ISA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Islander (ISA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Islander prognozes.

Peržiūrėkite Islander kainos prognozę dabar!

ISA į vietos valiutas

Islander (ISA) Tokenomika

Supratimas apie Islander (ISA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Islander (ISA)

Kiek Islander(ISA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ISA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ISA į USD kaina?
Dabartinė ISA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Islander rinkos kapitalizacija?
ISA rinkos kapitalizacija yra $ 736.09USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ISA apyvartoje?
ISA apyvartoje yra 2.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ISA kaina?
ISA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00595384USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ISA kaina?
ISA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ISA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ISA yra --USD.
Ar ISA kaina šiais metais kils?
ISA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ISA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:31:26(UTC+8)

Islander (ISA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.