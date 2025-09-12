Daugiau apie ISHI

Ishi Go kaina (ISHI)

1 ISHI į USD – tiesioginė kaina:

+5.50%1D
Ishi Go (ISHI) kainos grafikas realiu laiku
Ishi Go (ISHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.28%

+5.57%

-7.77%

-7.77%

Ishi Go (ISHI) realiojo laiko kaina yra $0.00003482. Per pastarąsias 24 valandas ISHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003249 iki aukščiausios $ 0.00003517 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISHI kaina yra $ 0.00194537, o žemiausia – $ 0.00000845.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISHI per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +5.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ishi Go (ISHI) rinkos informacija

Dabartinė Ishi Go rinkos kapitalizacija yra $ 34.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ISHI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.89K

Ishi Go (ISHI) kainos istorija USD

Šiandienos Ishi Go kainos pokytis į USD: $ 0.
Ishi Go 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000089147.
Ishi Go 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000215150.
Ishi Go 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.57%
30 dienų$ -0.0000089147-25.60%
60 dienų$ -0.0000215150-61.78%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

Ishi Go (ISHI) išteklius

Ishi Go kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ishi Go (ISHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ishi Go (ISHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ishi Go prognozes.

Peržiūrėkite Ishi Go kainos prognozę dabar!

ISHI į vietos valiutas

Ishi Go (ISHI) Tokenomika

Supratimas apie Ishi Go (ISHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ishi Go (ISHI)

Kiek Ishi Go(ISHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ISHI kaina USD valiuta yra 0.00003482USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ISHI į USD kaina?
Dabartinė ISHI kaina USD valiuta yra $ 0.00003482. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ishi Go rinkos kapitalizacija?
ISHI rinkos kapitalizacija yra $ 34.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ISHI apyvartoje?
ISHI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ISHI kaina?
ISHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00194537USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ISHI kaina?
ISHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000845USD.
Kokia yra ISHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ISHI yra --USD.
Ar ISHI kaina šiais metais kils?
ISHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ISHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ishi Go (ISHI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.