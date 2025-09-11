Daugiau apie IBEUR

Iron Bank EUR kaina (IBEUR)

Neįtraukta į sąrašą

Iron Bank EUR (IBEUR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:21:58(UTC+8)

Iron Bank EUR (IBEUR) kainos informacija (USD)

Iron Bank EUR (IBEUR) realiojo laiko kaina yra $0.772478. Per pastarąsias 24 valandas IBEUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.758952 iki aukščiausios $ 0.775261 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IBEUR kaina yra $ 1.77, o žemiausia – $ 0.00993562.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IBEUR per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Iron Bank EUR (IBEUR) rinkos informacija

Dabartinė Iron Bank EUR rinkos kapitalizacija yra $ 2.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IBEUR apyvartoje yra 3.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.32M

Iron Bank EUR (IBEUR) kainos istorija USD

Šiandienos Iron Bank EUR kainos pokytis į USD: $ +0.00217558.
Iron Bank EUR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2331544855.
Iron Bank EUR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0450459731.
Iron Bank EUR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00217558+0.28%
30 dienų$ -0.2331544855-30.18%
60 dienų$ +0.0450459731+5.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra Iron Bank EUR (IBEUR)

Iron Bank EUR (IBEUR) išteklius

Oficiali svetainė

Iron Bank EUR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Iron Bank EUR (IBEUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Iron Bank EUR (IBEUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Iron Bank EUR prognozes.

Peržiūrėkite Iron Bank EUR kainos prognozę dabar!

IBEUR į vietos valiutas

Iron Bank EUR (IBEUR) Tokenomika

Supratimas apie Iron Bank EUR (IBEUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IBEURišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Iron Bank EUR (IBEUR)

Kiek Iron Bank EUR(IBEUR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IBEUR kaina USD valiuta yra 0.772478USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IBEUR į USD kaina?
Dabartinė IBEUR kaina USD valiuta yra $ 0.772478. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Iron Bank EUR rinkos kapitalizacija?
IBEUR rinkos kapitalizacija yra $ 2.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IBEUR apyvartoje?
IBEUR apyvartoje yra 3.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IBEUR kaina?
IBEUR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.77USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IBEUR kaina?
IBEUR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00993562USD.
Kokia yra IBEUR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IBEUR yra --USD.
Ar IBEUR kaina šiais metais kils?
IBEUR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IBEUR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:21:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.