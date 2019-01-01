Irena Coin Apps (IRENA) Tokenomika
Irena Coin Apps (IRENA) Informacija
"The future is now in renewable green energy and environmentally friendly electric cars and solar panels. As Irena Green Energy Coin, we have improved ourselves in this regard with our team. Pilot studies of our IGE software, which has been developed for the last 1 year and can be downloaded to electric cars, will be completed in May. You will earn by mining our coins for every distance you cover on every journey you will make with your electric vehicle. Our IR-APOLLON mining device, which we will jointly launch with the MinFect Mining Device manufacturer in July 2022, will be able to connect to solar panels. You will be able to mine our coin at zero cost with electricity generated from solar energy. You will be able to exchange these issued IGE coins with IRENA Coins on the IRENASWAP platform. You can then sell these IRENA coins or buy items from our online blockchain-based shopping website irenacoin.store.
First of all, to prevent IRENA Coin sales pressure in the market, IRENA finance will open in the coming days and we will give USDT, not IRENA coin, as a stake reward. Then you will be able to buy products from our blockchain-based online shopping site by connecting with your metamask wallet with web3 support. In June, our IR-APOLLON mining device will go on sale.
IRENA coin is no ordinary project. 2 americans and ! Developed by turk software. One of our software developers has worked on eBAY for many years>With their experience here, our price will increase regularly and rapidly with many innovations such as the blockchain online shopping site. We have a 2-year Cin-Burn calendar. 500,000,000 irena coins will be burned at the end of each month. After these actions, the price will continue to increase rapidly. "
Irena Coin Apps (IRENA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Irena Coin Apps (IRENA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Irena Coin Apps (IRENA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Irena Coin Apps (IRENA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IRENA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek IRENA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate IRENA tokenomiką, galite peržiūrėti IRENA tokeno kainą realiuoju laiku!
IRENA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda IRENA? Mūsų IRENA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.