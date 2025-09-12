Irena Coin Apps kaina (IRENA)
Irena Coin Apps (IRENA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IRENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IRENA kaina yra $ 0.00025805, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IRENA per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -1.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Irena Coin Apps rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.48. IRENA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 184486271710.07196. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.97K
Šiandienos Irena Coin Apps kainos pokytis į USD: $ 0.
Irena Coin Apps 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Irena Coin Apps 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Irena Coin Apps 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.58%
|30 dienų
|$ 0
|+6.38%
|60 dienų
|$ 0
|+4.97%
|90 dienų
|$ 0
|--
"The future is now in renewable green energy and environmentally friendly electric cars and solar panels. As Irena Green Energy Coin, we have improved ourselves in this regard with our team. Pilot studies of our IGE software, which has been developed for the last 1 year and can be downloaded to electric cars, will be completed in May. You will earn by mining our coins for every distance you cover on every journey you will make with your electric vehicle. Our IR-APOLLON mining device, which we will jointly launch with the MinFect Mining Device manufacturer in July 2022, will be able to connect to solar panels. You will be able to mine our coin at zero cost with electricity generated from solar energy. You will be able to exchange these issued IGE coins with IRENA Coins on the IRENASWAP platform. You can then sell these IRENA coins or buy items from our online blockchain-based shopping website irenacoin.store. First of all, to prevent IRENA Coin sales pressure in the market, IRENA finance will open in the coming days and we will give USDT, not IRENA coin, as a stake reward. Then you will be able to buy products from our blockchain-based online shopping site by connecting with your metamask wallet with web3 support. In June, our IR-APOLLON mining device will go on sale. IRENA coin is no ordinary project. 2 americans and ! Developed by turk software. One of our software developers has worked on eBAY for many years>With their experience here, our price will increase regularly and rapidly with many innovations such as the blockchain online shopping site. We have a 2-year Cin-Burn calendar. 500,000,000 irena coins will be burned at the end of each month. After these actions, the price will continue to increase rapidly. "
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.
Supratimas apie Irena Coin Apps (IRENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IRENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
