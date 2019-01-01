IP Exchange (IPX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIP Exchange (IPX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
IP Exchange (IPX) Informacija

The IPX is a decentralized intellectual property trading infrastructure built on Story Protocol, enabling the on-chain creation, tokenization, licensing, and global transfer of IP assets.

Through programmable licensing frameworks, smart contract-based royalty distribution, and composable IP modules, the platform facilitates efficient, transparent, and permissionless IP transactions. By leveraging Story Protocol’s native IP graph and modular architecture, the IPX bridges fragmented IP markets and establishes a unified, scalable foundation for the Web3-native IP economy

https://www.ipx.market/main/index

IP Exchange (IPX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius IP Exchange (IPX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.72B
$ 1.72B$ 1.72B
Visų laikų rekordas:
$ 19.34
$ 19.34$ 19.34
Visų laikų minimumas:
$ 14.69
$ 14.69$ 14.69
Dabartinė kaina:
$ 17.18
$ 17.18$ 17.18

IP Exchange (IPX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti IP Exchange (IPX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IPX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek IPX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate IPX tokenomiką, galite peržiūrėti IPX tokeno kainą realiuoju laiku!

IPX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda IPX? Mūsų IPX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.