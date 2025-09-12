Daugiau apie IPX

IP Exchange kaina (IPX)

1 IPX į USD – tiesioginė kaina:

$17.18
$17.18$17.18
0.00%1D
IP Exchange (IPX) kainos grafikas realiu laiku
IP Exchange (IPX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19.34
$ 19.34$ 19.34

$ 14.69
$ 14.69$ 14.69

--

--

0.00%

0.00%

IP Exchange (IPX) realiojo laiko kaina yra $17.18. Per pastarąsias 24 valandas IPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IPX kaina yra $ 19.34, o žemiausia – $ 14.69.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IPX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IP Exchange (IPX) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.38K
$ 43.38K$ 43.38K

$ 1.72B
$ 1.72B$ 1.72B

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė IP Exchange rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.38K. IPX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.72B

IP Exchange (IPX) kainos istorija USD

Šiandienos IP Exchange kainos pokytis į USD: $ 0.
IP Exchange 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
IP Exchange 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
IP Exchange 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0.00000000000.00%
60 dienų$ 0.00000000000.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra IP Exchange (IPX)

The IPX is a decentralized intellectual property trading infrastructure built on Story Protocol, enabling the on-chain creation, tokenization, licensing, and global transfer of IP assets. Through programmable licensing frameworks, smart contract-based royalty distribution, and composable IP modules, the platform facilitates efficient, transparent, and permissionless IP transactions. By leveraging Story Protocol’s native IP graph and modular architecture, the IPX bridges fragmented IP markets and establishes a unified, scalable foundation for the Web3-native IP economy

IP Exchange (IPX) išteklius

Oficiali svetainė

IP Exchange kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IP Exchange (IPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IP Exchange (IPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IP Exchange prognozes.

Peržiūrėkite IP Exchange kainos prognozę dabar!

IPX į vietos valiutas

IP Exchange (IPX) Tokenomika

Supratimas apie IP Exchange (IPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IP Exchange (IPX)

Kiek IP Exchange(IPX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IPX kaina USD valiuta yra 17.18USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IPX į USD kaina?
Dabartinė IPX kaina USD valiuta yra $ 17.18. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IP Exchange rinkos kapitalizacija?
IPX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IPX apyvartoje?
IPX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IPX kaina?
IPX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.34USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IPX kaina?
IPX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 14.69USD.
Kokia yra IPX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IPX yra $ 43.38KUSD.
Ar IPX kaina šiais metais kils?
IPX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IPX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.