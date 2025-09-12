Daugiau apie IONA

Iona by Virtuals logotipas

Iona by Virtuals kaina (IONA)

Neįtraukta į sąrašą

1 IONA į USD – tiesioginė kaina:

-0.70%1D
Iona by Virtuals (IONA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:40:52(UTC+8)

Iona by Virtuals (IONA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.89%

-0.82%

+16.74%

+16.74%

Iona by Virtuals (IONA) realiojo laiko kaina yra $0.00073848. Per pastarąsias 24 valandas IONA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00072234 iki aukščiausios $ 0.00075733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IONA kaina yra $ 0.00798426, o žemiausia – $ 0.00027057.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IONA per pastarąją valandą pasikeitė +1.89%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Iona by Virtuals (IONA) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Iona by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 739.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IONA apyvartoje yra 999.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 999789889.5156121. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 739.55K

Iona by Virtuals (IONA) kainos istorija USD

Šiandienos Iona by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Iona by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001140500.
Iona by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003053518.
Iona by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001158395771180824.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.82%
30 dienų$ -0.0001140500-15.44%
60 dienų$ -0.0003053518-41.34%
90 dienų$ -0.001158395771180824-61.06%

Kas yra Iona by Virtuals (IONA)

Iona by Virtuals (IONA) išteklius

Oficiali svetainė

Iona by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Iona by Virtuals (IONA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Iona by Virtuals (IONA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Iona by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Iona by Virtuals kainos prognozę dabar!

IONA į vietos valiutas

Iona by Virtuals (IONA) Tokenomika

Supratimas apie Iona by Virtuals (IONA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IONAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Iona by Virtuals (IONA)

Kiek Iona by Virtuals(IONA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IONA kaina USD valiuta yra 0.00073848USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IONA į USD kaina?
Dabartinė IONA kaina USD valiuta yra $ 0.00073848. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Iona by Virtuals rinkos kapitalizacija?
IONA rinkos kapitalizacija yra $ 739.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IONA apyvartoje?
IONA apyvartoje yra 999.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IONA kaina?
IONA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00798426USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IONA kaina?
IONA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00027057USD.
Kokia yra IONA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IONA yra --USD.
Ar IONA kaina šiais metais kils?
IONA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IONA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:40:52(UTC+8)

Iona by Virtuals (IONA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

